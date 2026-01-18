নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসিতে ‘রিলেশনশিপ অফিসার/সিনিয়র রিলেশনশিপ অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এসএমই, স্মল বিজনেস
পদের নাম: রিলেশনশিপ অফিসার/সিনিয়র রিলেশনশিপ অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৪ বছর
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ঢাকা, গোপালগঞ্জ, খুলনা, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, মুন্সীগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, পটুয়াখালী, সিলেট ও টাঙ্গাইল
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ