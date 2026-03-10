আকিজ ফুডে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: মেকানিক্যাল অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা বিএসসি
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
