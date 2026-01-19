১০১ জনকে নিয়োগ দেবে নৌবাহিনী, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

১০১ জনকে নিয়োগ দেবে নৌবাহিনী, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। প্রতিষ্ঠানটিতে বেসামরিক ৬টি পদে ১০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অষ্টম শ্রেণি পাসের চাকরিপ্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ নৌবাহিনী
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আরও পড়ুন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
৪০ কর্মী নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
বয়স: ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহনযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি এবং ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে এবং অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ১১২ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আরও পড়ুন
৯ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
১৮ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ