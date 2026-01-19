১০১ জনকে নিয়োগ দেবে নৌবাহিনী, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

  2. জাগো জবস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১০ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নিয়োগ। ফাইল ছবি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। প্রতিষ্ঠানটিতে বেসামরিক ৬টি পদে ১০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অষ্টম শ্রেণি পাসের চাকরিপ্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ নৌবাহিনী

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহনযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি এবং ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে এবং অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ১১২ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

