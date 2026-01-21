নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড, ২৫ বছর হলেই আবেদন

নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড, ২৫ বছর হলেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (ধামরাই)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ