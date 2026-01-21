  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড, ২৫ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৩ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড, ২৫ বছর হলেই আবেদন
আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
৪০ কর্মী নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (ধামরাই)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
৯ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
১৮ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

নিয়োগ দেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৫০ বছরেও আবেদন

নিয়োগ দেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৫০ বছরেও আবেদন

৫০ জনকে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, লাগবে না অভিজ্ঞতা

৫০ জনকে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, লাগবে না অভিজ্ঞতা