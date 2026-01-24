জনবল নিয়োগ দেবে স্কয়ার ফুড

জনবল নিয়োগ দেবে স্কয়ার ফুড
স্কয়ার গ্রুপের স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: টেকনিক্যাল
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (মেকানিক্যাল/ইইই)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
২৮৫ জনকে নিয়োগ দেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি
৪০ কর্মী নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
৯ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
১৮ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ