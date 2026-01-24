ধানের শীষ মানে কৃষকের হাসি ও যুবকের ভবিষ্যৎ: হাবিব
ঢাকা-৯ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেছেন, এই নির্বাচন কোনো ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির নয়; এই নির্বাচন ধানের শীষ বনাম দুঃশাসনের, আলো বনাম অন্ধকারের।
তিনি বলেন, ধানের শীষ প্রতীক শুধু প্রতীক নয়। ধানের শীষ মানে কৃষকের হাসি, মজুরের ঘাম, মায়ের নিরাপত্তা ও যুবকের ভবিষ্যৎ।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাজধানী খিলগাঁও জোড়পুকুর মাঠে ঢাকা-৯ আসনে নিজের প্রথম নির্বাচনি সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
হাবিব বলেন, এই প্রতীক বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি।আমি হাত জোড় করে নয়, মাথা উঁচু করে আহ্বান জানাচ্ছি, ভোটের দিন আপনারা ভোটের শক্তি নিয়ে ধানের শীষকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। এমন জয় দিন, যেন কেউ আর ভোট চুরি করার সাহস না পায়। এমন জয় চাই, যেন সংসদে ঢাকা-৯ গর্জে উঠতে পারে।
ভোটাধিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভাই ও বোনেরা, এখন সময় সিদ্ধান্তের। ভোট যদি চুরি হয়, ভবিষ্যৎ চুরি হবে। আমরা ভিক্ষা চাই না, দয়া চাই না, আমরা আমাদের ভোটের অধিকার চাই।
হাবিব আরও বলেন, এই লড়াই রাস্তার নয়, এই লড়াই ব্যালট বাক্সের। আপনার একটি ভোট শক্তিশালী করে ধানের শীষকে, দুর্বল করে অন্যায়কে।
তিনি বলেন, ভোটের দিন ভোরে উঠুন। পরিবারের সবাই বের হন, প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিন। ধানের শীষে ভোট দিন। আসুন সবাই মিলে দেশ গড়ি।
বিএনপির এই প্রার্থী বলেন, শহীদের রক্তের ঋণ শুধু ফুল দিয়ে শোধ হয় না, শোধ হয় ন্যায় ফিরিয়ে দিয়ে, ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিয়ে, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।
হাবিব বলেন, আর কতদিন আমরা ঢাকা-৯ শিক্ষার অভাব বঞ্চিত থাকবো, সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত থাকবো? আর কতদিন আমাদের যুবসমাজ মাদকের বিষে ধ্বংস হবে?
তিনি বলেন, বর্ষা এলেই ঢাকা-৯ ডুবে থাকবে কি না এই প্রশ্ন এখন জনতার। জলবদ্ধতা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি রাজনৈতিক ব্যর্থতা। ক্ষমতায় গেলে সমন্বিত ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান ও খাল উদ্ধার করে স্থায়ী পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হবে।
কিশোর গ্যাং প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই ছেলেগুলো জন্মসূত্রে অপরাধী নয়, এরা অবহেলার শিকার। খেলার মাঠ, প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগ দিয়ে ঢাকা-৯ আসনকে কিশোর গ্যাংমুক্ত করা হবে ইনশাআল্লাহ।
