বিএনপি মহানবীর আদর্শ অনুসরণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে: ড. মোশাররফ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি ও মেঘনা) আসনের প্রার্থী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, জনগণের ভোটে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে মহানবী মুহাম্মদ (স.) এর নীতি আদর্শ অনুসরণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হবে।
তিনি বলেন, বিএনপি সর্বদাই ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত রেখে রাজনীতি ও জনগণের কল্যাণে কাজ করছে। ইসলামী শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও আলেম ওলামাদের কল্যাণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নে এক উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এইসব কথা বলেন।
ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে জাতির জন্য আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি গণতন্ত্র ও জনগণের শাসন কায়েম এবং দেশ গড়ার নির্বাচন। আর রাষ্ট্রের এই জনগুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো বাস্তবায়ন করা একমাত্র বিএনপির পক্ষেই সক্ষম। শহীদ জিয়ার প্রতিষ্ঠিত বিএনপি জনগণের প্রিয় দল।
দেশ ও জাতির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য ধানের শীষে ভোট দিতে তিনি সর্বস্তরের ভোটারদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।
ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ডা. মোসলেমউদ্দিনের সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন, দাউদকান্দি উপজেলা বিএনপির আহবায়ক এম এ লতিফ ভূইয়া, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক জসিমউদ্দিন আহমেদ, সদস্য সচিব ভিপি জাহাঙ্গীর আলম,মীর ওয়াসিম মুন্সী,অধ্যক্ষ আবদুর রহমান, আনোয়ার হোসেন চেয়ারম্যান প্রমুখ।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর