বরিশালে বাস থেকে ৩ হাজার কেজি জাটকা জব্দ
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে বাসে অভিযান চালিয়ে ৩ হাজার কেজি জাটকা ইলিশ উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে জাটকাগুলো উদ্ধার হয়।
বরিশাল মেট্রোপলিটন কোতয়ালী মডেল থানাধীন স্টিমারঘাট পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ এস আই নাসিম জানান, শনিবার দুপুরে নগরীর ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ঢাকাগামী বাস নিউ অন্তরা ক্লাসিক ও রাজধানী পরিবহনে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের একটি টিম। বাস দুটির একটি পটুয়াখালি ও অন্যটি বরগুনা থেকে ছেড়ে আসে।
এসময় বাসের মালামাল রাখার বক্সের মধ্য থেকে ৩২ টি মাছের ঢোল ও ৭ টি ককসিট জব্দ করা হয়। এরমধ্য থেকে ৩ হাজার কেজি অবৈধ জাটকা ইলিশ উদ্ধার করা হয়।
এস আই নাসিম আরও জানান, জাটকার মালিককে আটক করতে পারেনি পুলিশ। পরে জব্দকৃত জাটকা অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হস্তান্তর করা হয়। আদালতের বিচারক জব্দকৃত জাটকা নগরীর বিভিন্ন মাদরাসার এতিমখানা ও দঃস্থদের মাঝে বিতরণের নির্দেশ দেন।
শাওন খান/এনএইচআর