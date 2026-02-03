ফ্রেশার চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৩০ হাজার

ফ্রেশার চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৩০ হাজার
আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশে ‘ইয়ং প্রফেশনাল’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন পাবেন ৩০ হাজার টাকা। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: টেকনিক্যাল
পদের নাম: ইয়ং প্রফেশনাল
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৩০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ