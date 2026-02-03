  2. জাগো জবস

ফ্রেশার চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৩০ হাজার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৫ পিএম, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ওয়াটারএইড বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশে ‘ইয়ং প্রফেশনাল’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন পাবেন ৩০ হাজার টাকা। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: টেকনিক্যাল

পদের নাম: ইয়ং প্রফেশনাল
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৩০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

