বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানিতে নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানিতে নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন
বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেডে ‘ড্রাইভার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি পাস হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
বয়স: ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর
আবেদনের ঠিকানা: মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), করপোরেট অফিস, বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড, ইউনিক ট্রেড সেন্টার (৫ম তলা), ০৮ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
আবেদন ফি: বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড এর অনুকূলে পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে পে-অর্ডার করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
এমআইএইচ