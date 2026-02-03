বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিতে চাকরির সুযোগ দিচ্ছে জাতিসংঘ
ইউনাইটেড ন্যাশন্স ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামে (ডব্লিউএফপি) ‘প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউনাইটেড ন্যাশন্স ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)
পদের নাম: প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইউনাইটেড ন্যাশন্স ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি) আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ