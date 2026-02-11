শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ
বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রামে ৭টি পদে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত সরাসরি অথবা ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন। অষ্টম শ্রেণি পাসের চাকরি প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী/অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম
বয়স: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রাম, নাবিক আবাসিক এলাকা-১, বন্দর, চট্টগ্রাম।
আবেদন ফি: অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রাম এর অনুকূলে প্রভাষক পদের জন্য ৫০০ টাকা, সহকারী শিক্ষক পদের জন্য ৪০০ টাকা, ড্রাইভার ও হেলপার পদের জন্য ৩০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
এমআইএইচ