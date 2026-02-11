  2. জাগো জবস

শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৫ পিএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রামে ৭টি পদে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত সরাসরি অথবা ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন। অষ্টম শ্রেণি পাসের চাকরি প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী/অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম

বয়স: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রাম, নাবিক আবাসিক এলাকা-১, বন্দর, চট্টগ্রাম।

আবেদন ফি: অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রাম এর অনুকূলে প্রভাষক পদের জন্য ৫০০ টাকা, সহকারী শিক্ষক পদের জন্য ৪০০ টাকা, ড্রাইভার ও হেলপার পদের জন্য ৩০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

