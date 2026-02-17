  2. জাগো জবস

এনআরবিসি ব্যাংকে অফিসার পদে চাকরির সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৫ পিএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
এনআরবিসি ব্যাংকে অফিসার পদে চাকরির সুযোগ
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এইচআর ট্রেইনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার

পদের নাম: লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১০-১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ সর্বনিম্ন ৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

