৫০ অফিসার নেবে মিনিস্টার, ২০ বছর বয়সেই আবেদন

৫০ অফিসার নেবে মিনিস্টার, ২০ বছর বয়সেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং অফিসার’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি অথবা এইচএসসি পাস থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড
বিভাগের নাম: শোরুম
পদের নাম: সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং অফিসার
পদসংখ্যা: ৫০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১০,০০০-১২,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২০-২৮ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ