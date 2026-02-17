  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ

প্রকাশিত: ০৮:২২ পিএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ
ওয়ান ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ান ব্যাংক পিএলসিতে ‘কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ২১ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ান ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: কন্টাক্ট সেন্টার

পদের নাম: কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৮ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২১-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ান ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

