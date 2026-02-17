সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ

সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ
সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। বেতন ছাড়াও থাকছে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা
শাখার নাম: স্কুল শাখা
বিষয়ের নাম: বাংলা, ইংরেজি
পদের নাম: সহকারী শিক্ষক
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে। শিক্ষা জীবনে কোনো স্তরে ৩য় শ্রেণি/বিভাগ/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১০ম গ্রেড
অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী বাড়িভাড়া, চিকিৎসা, উৎসব, উৎসাহ ভাতা, পিএফ, গ্র্যাচুইটিসহ অন্যান্য সুবিধাদি দেওয়া হবে।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: সহকারী শিক্ষক পদের জন্য ৫০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই প্রিন্ট করে রাখতে হবে।
লিখিত পরীক্ষা: ২ মার্চ ২০২৬ তারিখ শুক্রবার সকাল ১০টায় অত্রপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক ও ডেমোনেস্ট্রেশন পরীক্ষার তারিখ ও সময় প্রার্থীদের মোবাইল ফোন/এসএমএস/ই-মেইল এর মাধ্যমে জানানো হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রার্থীকে টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৬ পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ