প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) একটি প্রকল্পে ‘ড্রাফটসম্যান’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি একশত টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
কর্তৃপক্ষের নাম: বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)
প্রকল্পের নাম: পটুয়াখালী ইপিজেড স্থাপন প্রকল্প
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
বয়স: ১ মার্চ ২০২৬ তারিখে ১৮-৬০ বছর
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: প্রকল্প পরিচালক, পটুয়াখালী ইপিজেড প্রকল্প, বেপজা কমপ্লেক্স, লেভেল-২, বাড়ী নং- ১৯/ডি, রোড নং- ০৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫। খামের উপর পদের নাম ও নিজ জেলার নাম উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা সরাসরি পাঠাতে হবে।
আবেদন ফি: বেপজা এর অনুকূলে ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার (অফেরতযোগ্য হিসেবে) করতে হবে। আবেদপত্রের সঙ্গে টাকা জমার রশিদ অবশ্যই পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ৩ মার্চ ২০২৬
এমআইএইচ