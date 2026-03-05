  2. জাগো জবস

ঢাকায় জনবল নেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, ৪৫ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৭ পিএম, ০৫ মার্চ ২০২৬
ঢাকায় জনবল নেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, ৪৫ বছরেও আবেদন
দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসিতে ‘এইচআর অফিসিয়ালস’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: কমপেনসেশন, এইচআরবিপি, ওডি, লার্নিং অ্যান্ড ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট

পদের নাম: এইচআর অফিসিয়ালস
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কর্মী নেবে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি, আবেদন ফি ২০০

কর্মী নেবে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি, আবেদন ফি ২০০

জনবল নিচ্ছে এসবিএসি ব্যাংক, ৫৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিচ্ছে এসবিএসি ব্যাংক, ৫৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ

১৭ অফিসার নেবে পূবালী ব্যাংক, ৩৩ বছর বয়সেও আবেদন

১৭ অফিসার নেবে পূবালী ব্যাংক, ৩৩ বছর বয়সেও আবেদন