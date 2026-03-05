ঢাকায় জনবল নেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, ৪৫ বছরেও আবেদন

ঢাকায় জনবল নেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, ৪৫ বছরেও আবেদন
দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসিতে ‘এইচআর অফিসিয়ালস’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: কমপেনসেশন, এইচআরবিপি, ওডি, লার্নিং অ্যান্ড ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট
পদের নাম: এইচআর অফিসিয়ালস
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৩ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৯ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ