রূপায়ণ গ্রুপে নিয়োগ, স্নাতক পাসেও আবেদন

রূপায়ণ গ্রুপে নিয়োগ, স্নাতক পাসেও আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রূপায়ণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: ক্রেডিট রিয়ালাইজেশন
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ১০-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
অফিসার পদে জনবল নেবে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে রূপায়ণ গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৩ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, আবেদন ফি ২০০ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ