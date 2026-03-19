এসএসসি পাসে নারী কর্মী নেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৫ পিএম, ১৯ মার্চ ২০২৬
এসএসসি পাসে নারী কর্মী নেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডে ‘নারী হুইল চেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি/সমমান এবং সর্বোচ্চ এইচএসসি/সমমান পাস হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। শুধুমাত্র নারী প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড

পদের নাম: নারী হুইল চেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান এবং সর্বোচ্চ এইচএসসি/সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১৪,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী
বয়স: ১৮-২৭ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

