  2. জাগো জবস

সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, ২৮ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ১৯ মার্চ ২০২৬
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সিগন্যালস, ইএমই, এইসি, আরভিঅ্যান্ডএফসি কোরে ‘অফিসার ক্যাডেট’ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
কোরের নাম: সিগন্যালস, ইএমই, এইসি, আরভিঅ্যান্ডএফসি কোর
পদের নাম: ৬২তম বিএমএ স্পেশাল (সিগন্যালস, ইএমই, এইসি), ৫৫তম বিএমএ স্পেশাল (আরভিঅ্যান্ডএফসি)

পদের বিবরণ

উচ্চতা: পুরুষ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি ও নারী ৫ ফুট ১ ইঞ্চি
ওজন: পুরুষ ৫৭ কেজি, নারী ৪৯ কেজি
বুক: পুরুষের ৩০-৩২ ইঞ্চি, নারীর ২৮-৩০ ইঞ্চি

বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে অনূর্ধ্ব ২৮ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত। তবে ১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে যাদের বয়স ২৬ বছর হবে সেসব বিবাহিত প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: আবেদনকারীকে ৫০০ টাকা আবেদন ফি এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৫০০ টাকা টেলিটক, ভিসা/মাস্টার কার্ড, টিএপি, বিকাশ, নগদ অথবা রকেটের মাধ্যমে অফেরতযোগ্য হিসেবে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি নেবে প্রাইম ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি নেবে প্রাইম ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিচ্ছে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জনবল নিচ্ছে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ