সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, ২৮ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ

সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, ২৮ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সিগন্যালস, ইএমই, এইসি, আরভিঅ্যান্ডএফসি কোরে ‘অফিসার ক্যাডেট’ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
কোরের নাম: সিগন্যালস, ইএমই, এইসি, আরভিঅ্যান্ডএফসি কোর
পদের নাম: ৬২তম বিএমএ স্পেশাল (সিগন্যালস, ইএমই, এইসি), ৫৫তম বিএমএ স্পেশাল (আরভিঅ্যান্ডএফসি)
পদের বিবরণ
উচ্চতা: পুরুষ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি ও নারী ৫ ফুট ১ ইঞ্চি
ওজন: পুরুষ ৫৭ কেজি, নারী ৪৯ কেজি
বুক: পুরুষের ৩০-৩২ ইঞ্চি, নারীর ২৮-৩০ ইঞ্চি
বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে অনূর্ধ্ব ২৮ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত। তবে ১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে যাদের বয়স ২৬ বছর হবে সেসব বিবাহিত প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি: আবেদনকারীকে ৫০০ টাকা আবেদন ফি এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৫০০ টাকা টেলিটক, ভিসা/মাস্টার কার্ড, টিএপি, বিকাশ, নগদ অথবা রকেটের মাধ্যমে অফেরতযোগ্য হিসেবে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
এমআইএইচ