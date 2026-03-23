৫৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, এইচএসসি পাসেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪১ পিএম, ২৩ মার্চ ২০২৬
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষেরর লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। প্রতিষ্ঠানটি ১৩টি পদে ৫৪ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। এইচএসসি পাসের চাকরি প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে ২ ও ৩ নং পদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর, ৬,৭, ৮ ও ৯ নং পদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর এবং ১০ নং পদের ক্ষেত্রে ৪৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। যে সব পদের জন্য ১৮-৩২ বছর উল্লেখ রয়েছে সেই পদগুলোর ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে পারবেন।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে ১-৩ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৪-১০ নং পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ১১-১৩ নং পদের জন্য ১১২ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

