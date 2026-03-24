  2. জাগো জবস

৩১ জনকে নিয়োগ দেবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ২৪ মার্চ ২০২৬
৩১ জনকে নিয়োগ দেবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে নিয়োগ। ফাইল ছবি

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে (ডিওটি) ২টি পদে ৩১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ এপ্রিল বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি পাসের চাকরি প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ১ মার্চ ২০২৬ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহনযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি) আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ২ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। নির্ধারিত সময়ের পরে এবং অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

২৪ জনকে নিয়োগ দেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

২৪ জনকে নিয়োগ দেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল ঢাকা

নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, কর্মস্থল ঢাকা

সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ, ৫০ বছর বয়সেও আবেদন

সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ, ৫০ বছর বয়সেও আবেদন