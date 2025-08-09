দেশের নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনাল
অ্যাটর্নি জেনারেলের মর্যাদায় অ্যাডভাইজার সমাজী
অ্যাটর্নি জেনারেল পদ মর্যাদায় দেশের নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল, শিশু ধর্ষণ অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীকে আইনি সহায়তা দিতে স্পেশাল প্রসিকিউশনের দায়িত্ব পেয়েছেন এহসানুল হক সমাজী।
২৩ জুলাইয়ের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) কামরুল হাসানের সই করা স্মারক থেকে জানা গেছে, প্রজ্ঞাপনমূলে অ্যাডভোকেট এহসানুল হক সমাজীকে (অ্যাটর্নি জেনারেলের সমমর্যাদার সুবধিাপ্রাপ্ত) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্পেশাল প্রসিকিউশনের অ্যাডভাইজার হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, ইতিমধ্যে সরকার দেশের বিভিন্ন জেলায় চলমান ধর্ষণ ও ধর্ষণজনিত হত্যা মামলাসমূহকে অধিকতর জনগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
এ অবস্থায় অ্যাডভোকেট এহসানুল হক সমাজীকে সব জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল এবং দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে জনগুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহে বিচারিক আদালতে প্রসিকিউশনের চাহিদামতে আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা হলো।
এফএইচ/এনএইচআর/জেআইএম