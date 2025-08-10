চাঁনখারপুলে ৬ হত্যা: মামলার সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন পেছালো
ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান চলাকালে ৫ আগস্ট রাজধানীর চাঁনখারপুলে গুলি করে ৬ জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ ৮ আসামির বিষয়ে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন পিছিয়েছে। একই সঙ্গে আগামীকাল সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য রয়েছে।
রোববার (১০ আগস্ট) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপনের কথা ছিল। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন, বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
তবে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম অসুস্থ থাকায় ট্রাইব্যুনালে আসেননি। সেকারণে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন ও সাক্ষ্যগ্রহণের দিন আগামীকাল সোমবার (১১ আগস্ট) দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল।
এর আগে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গ্রেফতার হওয়া চার আসামিকে হাজির করা হয়। তারা হলেন- শাহবাগ থানার সাবেক ওসি (অপারেশন) মো. আরশাদ হোসেন, কনস্টেবল মো. সুজন মিয়া, মো. ইমাজ হোসেন ইমন ও মো. নাসিরুল ইসলাম।
আরও পড়ুন:
- ‘আব্বু, শেখ হাসিনা আর ক্ষমতায় নাই’ শেষ কথা ছিল শহীদ আব্দুল্লাহর
- অভ্যুত্থানের এক বছর পরও নিহতের আসল সংখ্যা নিয়ে ‘ধোঁয়াশা’
- ভবিষ্যতে কোনো সরকার যেন ফ্যাসিস্ট হতে না পারে
জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে রাজধানীর চাঁনখারপুলে শিক্ষার্থী আনাসসহ ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গত ১৪ জুলাই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন।
আদালতে ওইদিন প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। চার্জ গঠন শেষে এ মামলার সূচনা বক্তব্যের জন্য আজ ১০ আগস্ট দিন ধার্য করা হয়। এ ছাড়া ১১ আগস্ট সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য দিন ঠিক করেন আদালত।
এর আগে, গত ৩ জুলাই এ মামলার অভিযোগ নিয়ে দ্বিতীয় দিনের মতো শুনানি শেষ হয়। আসামিপক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী সিফাত মাহমুদ শুভ। প্রসিকিউশনের পক্ষে ছিলেন প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ও গাজী এমএইচ তামিম।
গত বছরের ৫ আগস্ট চাঁনখারপুল এলাকায় শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে গুলি চালায় পুলিশ। এতে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে। এতে শাহরিয়ার খান আনাস, শেখ মাহদী হাসান জুনায়েদ, মো. ইয়াকুব, মো. রাকিব হাওলাদার, মো. ইসমামুল হক ও মানিক মিয়া শাহরিক নিহত হন।
এফএইচ/এসএনআর/এমএস