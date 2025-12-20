  2. শিক্ষা

ঢাবি-এমআইএসটির ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে, বিপাকে ভর্তিচ্ছুরা

প্রকাশিত: ১১:০২ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির লোগো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিজ্ঞান অনুষদের স্থগিত ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২৭ ডিসেম্বর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু একই দিনে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) ভর্তি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ভর্তিচ্ছুরা।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, এমআইএসটি অনেক আগেই ২৭ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে রেখেছে। ঢাবি প্রশাসন শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর কারণে পরীক্ষা স্থগিত করে। এক সপ্তাহ পিছিয়ে তা ২৭ ডিসেম্বর নেওয়ার কথা বলছে। যদি ঢাবি ও এমআইএসটির ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে পড়ে যায়, তাহলে তাদের যে কোনো একটি পরীক্ষা বেছে নিতে হবে। এতে তারা বঞ্চিত হবেন।

জানা যায়, ঢাবির বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ২০ ডিসেম্বর। তবে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তা স্থগিত করা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে ভর্তি কমিটির সভা করে। সেখানে ২৭ ডিসেম্বর পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়।

ঢাবির বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আগামী ২৭ ডিসেম্বর শনিবার বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা হবে। এদিন বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে পরীক্ষা শুরু হতে পারে। এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি শিগগির জারি করা হবে।

অন্যদিকে এমআইএসটির ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী—আগামী ২৭ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও অ্যান্ড আর্কিটেকচারের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। একই দিন বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত আর্কিটেকচারের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হবে।

ঢাবির বিজ্ঞান অনুষদ ও এমআইএসটি—দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছেন নটর ডেম কলেজ থেকে এ বছর এইচএসসি পাস করা রাকিব হাসান। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের অনেকে ঢাবির বিজ্ঞান ইউনিট ও এমআইএসটিতে আবেদন করেছেন। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ই তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একই দিনে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হলে অসংখ্য শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অবিলম্বে ঢাবি কর্তৃপক্ষকে বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণের বিষয়টি পুনর্বিচেনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা।’

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে ঢাবির বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বলেন, আমরা ২৭ ডিসেম্বর তারিখটা আলোচনা করে চূড়ান্ত করেছি। এখন যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়; তাহলে কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে সেটা পরিবর্তন করতে পারে। আমরা চাই না যে, একই দিনে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পড়ুক। বিষয়টি অবগত হলাম। আমরা বিবেচনা করবো।

