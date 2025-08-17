  2. আইন-আদালত

মানবতাবিরোধী অপরাধ

শেখ হাসিনার মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হবে অক্টোবরে

প্রকাশিত: ০২:২৯ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
শেখ হাসিনা/ফাইল ছবি

জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় পরিকল্পিতভাবে ড্রোন, হেলিকপ্টার, প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের পদ্ধতিগতভাবে নির্মূলের অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আগামী অক্টোবর মাসে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর মোহাম্মদ মিজানুল ইসলাম।

রোববার (১৭ আগস্ট) সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের সপ্তম সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন তথ্য জানান।

মিজানুল ইসলাম বলেন, মামলায় মোট সাক্ষী ৮১ জন। এর মধ্যে থেকে কম-বেশি সাক্ষ্যগ্রহণ করা হতে পারে।

এ মামলায় আসামি ও পরে রাজসাক্ষী হিসেবে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) কবে সাক্ষ্য দেবেন সেটা আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

এ সময় প্রসিকিউটর মোহাম্মদ মিজানুল বলেন, আগস্ট-সেপ্টেম্বর দুই মাসে সাক্ষ্য শেষ না হলেও অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) ছাড়া রাষ্ট্রপক্ষের প্রায় সব সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষ হবে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন এই মামলার আসামি। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেফতারের পর আদালতের নির্দেশে কারাগারে রাখা হয়েছে। অন্য দুজন পলাতক।

জানা গেছে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে যেসব মামলা হয়েছে, এর মধ্যে চারটি মামলার অভিযোগ আমলে নিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। তিনটিতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু হয়েছে। এর মধ্যে দুটোতে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। এই চারটি মামলার বিচারকাজ চলতি বছর শেষ হতে পারে বলে আশা করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর কার্যালয়।

