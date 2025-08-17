স্ত্রী-কন্যাসহ সাবেক হুইপ স্বপনের ৬২ কোম্পানির বিনিয়োগ অবরুদ্ধ

স্ত্রী-কন্যাসহ সাবেক হুইপ স্বপনের ৬২ কোম্পানির বিনিয়োগ অবরুদ্ধ
দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সাবেক হুইপ আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন এবং তার স্ত্রী মেহবুবা আলম ও মেয়ে নুযায়মা মাহমুদের নামে থাকা ৬২ কোম্পানির বিনিয়োগ অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার (১৭ আগস্ট) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত এ আদেশ দেন। দুদকের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে স্ত্রী-কন্যাসহ স্বপনের স্থাবর সম্পদ জব্দ ও অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক আল আমিন। শুনানি শেষে আদালত দুদকের আবেদন মঞ্জুর করেন।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপনের ২৮টি ব্যাংক হিসাব ও ৩২টি কোম্পানির দুই লাখ ২১ হাজার ৫৬৪টি শেয়ার অবরুদ্ধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে তার দুই কোটি ৮০ লাখ টাকা মূল্যের ৩০৭ শতাংশ জমি, একটি ফ্ল্যাট ও একটি প্লট জব্দ করা হয়েছে।
এছাড়া তার স্ত্রী মেহেরা মাহাবুবের দুই কোটি টাকার স্থাবর সম্পদ জব্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে জয়পুরহাটে দুইতলা বাড়ি, গুলশানে একটি ফ্ল্যাট ও ২৪৪ শতাংশ জমি রয়েছে।
পাশাপাশি ২৩টি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা ৭৭ লাখ ৮৭ হাজার টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া তাদের মেয়ে নুযায়মা মাহমুদের ৭টি কোম্পানির ১৪ হাজার ৯৭২টি শেয়ার অবরুদ্ধ করা হয়েছে।
এমআইএন/এমকেআর/জিকেএস