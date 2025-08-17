‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ লিখে টাকা-ফ্ল্যাট নেওয়ার অভিযোগ, তদন্তে নোটিশ

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ লিখে টাকা-ফ্ল্যাট নেওয়ার অভিযোগ, তদন্তে নোটিশ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ লিখে ফ্ল্যাট ও কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ তদন্তে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যানের প্রতি লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
রোববার (১৭ আগস্ট) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ওবায়দুল্লাহ আল মামুন সাকিব এই নোটশ পাঠান। আইনজীবী নিজে নোটিশ পাঠানোর বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, নোটিশ পাওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা না নিলে এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে উচ্চ আদালতে রিট আবেদন দায়ের করা হবে।
এর আগে শনিবার (১৬ আগস্ট) একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ লিখে দিয়ে পুলিশ মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) পদ বাগিয়েছিলেন জাবেদ পাটোয়ারী। শুধু তাই নয়, শেখ হাসিনা এ কাজের বিনিময়ে জাবেদ পাটোয়ারীর দলের ১২৩ সদস্যের প্রত্যেককে দিয়েছিলেন একটি ফ্ল্যাট এবং এক কোটি করে টাকা। পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) নথিতেই মিলেছে চাঞ্চল্যকর এ তথ্য।
তথ্যমতে, ২০১২ সালে প্রকাশ পায় শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী। বইটির ভূমিকায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাবি করেছেন, শেখ মুজিবের চারটি খাতা ঘেঁটে সম্পাদনা-সংশোধনের পর প্রকাশ করা হয়েছে বইটি। যাতে উঠে এসেছে পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলনসহ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানা ঘটনা ও চক্রান্তের গল্প। প্রায়ই শেখ হাসিনাকে এই বই থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিতে দেখা যেতো, নেতাকর্মীদের বলতেন এখান থেকে শিক্ষা নিতে।
তবে সূত্র বলছে, এসবির একাধিক নথিতে দেখা যাচ্ছে এই বই আসলে লিখেছেন সাবেক পুলিশ প্রধান জাবেদ পাটোয়ারী ও তার নেতৃত্বে ১২৩ সদস্যের একটি দল। এসবির প্রধান হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সান্নিধ্য এবং আনুগত্য নিশ্চিত করতে বইটি লেখেন জাবেদ পাটোয়ারী ও তার দল।
এর ফলে ২০১৮ সালে জাবেদ পাটোয়ারী নিয়োগ পান আইজিপি পদে। আর আত্মজীবনী বইটি লিখতে যে ১২৩ জন সদস্য কাজ করেন তারা পান রাজধানীর ধানমন্ডি, বসুন্ধরা ও মিরপুরে কোটি টাকা মূল্যের ফ্ল্যাট এবং নগদ এক কোটি করে টাকা। এর সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। যদিও এর আগে তারই ব্যাচমেট মেধা তালিকায় নিচের দিকে থাকা এ কে এম শহীদুল হক আইজিপির পদ বাগিয়ে নেন।
