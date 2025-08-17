  2. আইন-আদালত

সেই শরীফকে পুনর্বহালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি চায় দুদক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
চাকরিচ্যুত দুদক কর্মকর্তা মো. শরীফ উদ্দিন/ফাইল ছবি

উপসহকারী পরিচালক পদ থেকে চাকরিচ্যুত মো. শরীফ উদ্দিনকে জ্যেষ্ঠতাসহ পুনর্বহাল করতে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল (আপিল করার অনুমতির আবেদন) চেয়ে আবেদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

২০২২ সালে দুদকের উপসহকারী পরিচালক শরীফ উদ্দিনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়। এই চাকরিচ্যুতির বৈধতা নিয়ে শরীফ উদ্দিনের করা রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি মো. রেজাউল হাসান ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ গত ৯ জুলাই রায় দেন।

রায়ে মো. শরীফ উদ্দিনকে চাকরিচ্যুতির আদেশ আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হয়। এই রায়ের অনুলিপি গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে (শরীফ) চাকরিতে পুনর্বহাল এবং আইন অনুসারে তার বকেয়াসহ সব পাওনাদি পরিশোধ এবং জ্যেষ্ঠতা দিতে দুদককে নির্দেশ দেওয়া হয়।

শরীফের অন্যতম আইনজীবী মিয়া মোহাম্মদ ইশতিয়াক সাংবাদিকদের বলেন, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দুদকের করা লিভ টু আপিলের অনুলিপি পেয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার জজ আদালতে আবেদনের ওপর চলতি সপ্তাহে শুনানি হতে পারে।

২০২২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দুদকের উপসহকারী পরিচালক শরীফ উদ্দিনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়। কোনো ধরনের কারণ দর্শানো ছাড়াই কোনো কর্মীকে চাকরি থেকে অপসারণ-সংক্রান্ত দুদক কর্মচারী বিধিমালার ৫৪(২) বিধির বৈধতা নিয়ে ও চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশনা চেয়ে একই বছরের ১৩ মার্চ শরীফ রিট করেন।

রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট রুল জারির নির্দেশ দেন। রুলে দুদকের উপসহকারী পরিচালক পদ থেকে শরীফ উদ্দিনকে চাকরিচ্যুতির আদেশ কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। একই সঙ্গে বেতন, সব সুবিধাসহ তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয় রুলে। দুদকসহ বিবাদীদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়। এরপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে রুল অ্যাবসলিউট (যথাযথ) ঘোষণা করে হাইকোর্ট ওই রায় দেন।

