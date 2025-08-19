  2. আইন-আদালত

‘ছোট সাজ্জাদের’ স্ত্রী তামান্না ৩ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামে প্রাইভেটকারে গুলি করে জোড়া খুনের ঘটনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেন প্রকাশ ওরফে ‘ছোট সাজ্জাদের’ স্ত্রী শারমিন আক্তার তামান্নার (৩৭) তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে এ আদেশ দেওয়া হয়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বাকলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোজাম্মেল হক বলেন, নগরীর চকবাজার থানাধীন বাকলিয়া এক্সেস রোড চন্দনপুরা অংশে জোড়া খুনের ঘটনায় আসামি সাজ্জাদ হোসেন প্রকাশ ওরফে ‘ছোট সাজ্জাদের’ স্ত্রী শারমিন আক্তার তামান্নাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। আদালত শুনানি শেষে তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোট ১৩ জন সন্ত্রাসী ৬টি মোটরসাইকেল ব্যবহার করে এই পরিকল্পিত হামলা চালায়। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বায়েজিদ বোস্তামী এলাকার তালিকাভুক্ত অপরাধী সরওয়ার হোসেন বাবলা, যিনি শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে যান।

গত ২৯ মার্চ দিনগত রাত পৌনে ৩টার দিকে নগরীর বাকলিয়া এক্সেস রোড এলাকায় প্রাইভেটকাটে এলোপাতাড়ি গুলির ঘটনায় বখতেয়ার উদ্দিন মানিক (৩০) ও আবদুল্লাহ (৩২) নামে দুজন নিহত হন। এ ঘটনায় রবিন ও হৃদয় নামে দুজন আহত হন।

এ ঘটনায় গত ১ এপ্রিল সন্ধ্যায় নগরের বাকলিয়া থানায় খুন হওয়া বখতেয়ার উদ্দিন মানিকের মা ফিরোজা বেগম বাদী হয়ে কারাবন্দি ছোট সাজ্জাদ ও তার স্ত্রীসহ সাতজনের নামে মামলা করেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন- মোহাম্মদ হাছান (৩৬), মোবারক হোসেন ইমন (২২), খোরশেদ (৪৫), রায়হান (৩৫) ও বোরহান (২৭)।

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, ছোট সাজ্জাদ ও তার স্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী আসামিরা গুলি করে মানিকসহ দুজনকে হত্যা করেছে। ছোট সাজ্জাদকে প্রধান আসামি করা হয়েছে।

গত ১০ মে রাত সাড়ে ১০টার দিকে নগরের চান্দগাঁও থানার বহদ্দারহাট বাড়ইপাড়া এলাকা থেকে তামান্নাকে গ্রেফতার করে বাকলিয়া থানা পুলিশ।

