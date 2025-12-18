  2. আইন-আদালত

গুমের মামলা

নির্দোষ দাবি করে ট্রাইব্যুনালে ন্যায়বিচার চাইলেন ৩ সেনা কর্মকর্তা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৭ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আওয়ামী লীগ শাসনামলে গুম-নির্যাতনের আরেকটি মামলায় শেখ হাসিনা, তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ১৩ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আদেশের আগে নিজেদের নির্দোষ দাবি করে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেছেন গ্রেফতার হয়ে এজলাসে আসামির কাঠগড়ায় থাকা তিন সেনা কর্মকর্তা।

এর মধ্যে ডিজিএফআইয়ের সাবেক তিনজন পরিচালক মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ তানভির মাজাহার সিদ্দিকী এখন সেনা হেফাজতে কারাগারে আছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে (জেআইসি) গুমের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলা থেকে বর্তমান ও সাবেক ১২ সেনা কর্মকর্তাসহ ১৩ আসামির অব্যাহতির আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু এবং সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন ও সাক্ষী গ্রহণের জন্য আগামী ১৯ জানুয়ারি দিন ঠিক করেছেন ট্রাইব্যুনাল।

রাষ্ট্র ও আসামি উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বীধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

গুম করে রাখার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলার ১৩ আসামির মধ্যে তিনজন গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন। ট্রাইব্যুনাল তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ পড়ে শোনান। পরে ট্রাইব্যুনাল জানতে চান, তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ তারা স্বীকার করেন কি না। জবাবে উপস্থিত তিন সেনা কর্মকর্তা নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। এর আগে সকালে তিন আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

এ মামলার আসামিদের মধ্যে আরও রয়েছেন ডিজিএফআইয়ের সাবেক পাঁচজন মহাপরিচালক। তারা হলেন, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. আকবর হোসেন, মেজর জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আবেদিন, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আলম, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আহমেদ তাবরেজ শামস চৌধুরী, মেজর জেনারেল (অব.) হামিদুল হক। অন্য আসামিদের মধ্যে ডিজিএফআইয়ের সাবেক পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ তৌহিদুল উল ইসলাম, মেজর জেনারেল কবীর আহাম্মদ ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) মখছুরুল হক। তাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য নেই।

