জুলাই হত্যা মামলায় গ্রেফতার অভিনেতা সিদ্দিক

জুলাই হত্যা মামলায় গ্রেফতার অভিনেতা সিদ্দিক
জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর গুলশান থানা এলাকায় ফার্নিচার কর্মচারী পারভেজ বেপারী হত্যা মামলায় অভিনেতা মো. সিদ্দিকুর রহমানকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার (২০ আগস্ট) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইনের আদালত তাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন।
গত ১২ আগস্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গুলশান থানার উপ-পরিদর্শক মো. সামিউল ইসলাম তাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। পরে আজকে তাকে আদালতে হাজির করে গ্রেফতার দেখানোর বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে আদালত তাকে গ্রেফতার দেখানো আবেদন মঞ্জুর করেন। রাষ্ট্রপক্ষেরর আইনজীবী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গত ২৯ এপ্রিল বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডে এ সিদ্দিককে আওয়ামী লীগের দোসর আখ্যা দিয়ে মারধর করে রমনা থানায় সোপর্দ করে একদল যুবক। পরদিন গুলশানের ভ্যানচালক জব্বার আলী হাওলাদার হত্যাচেষ্টা মামলায় অভিনেতা মো. সিদ্দিকুর রহমানের ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। রিমান্ড শেষে কারাগারে আটক ছিলেন।
মামলার সূত্রে জানা যায়, জুলাই অভুত্থানকালে গত বছরের ১৯ জুলাই রাজধানীর গুলশান থানার সুবাস্তু টাওয়ারের সামনে বন্ধুদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ফার্নিচার কর্মচারী পারভেজ বেপারী (২৩)। জুমার পর আসামিদের ছোঁড়া গুলিতে আহত হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনার নিহতের বাবা মো. সবুজ গুলশান থানায় মামলাটি দায়ের করেন। এই মামলায় ২২৩নং এজাহারনামীয় আসামি অভিনেতা সিদ্দিক।
