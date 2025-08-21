  2. আইন-আদালত

আরও এক হত্যা মামলায় ইনু গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৯ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
জুলাই আন্দোলন চলাকালে কুষ্টিয়ায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা একটি মামলায় আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল ইনুকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম বলেন, জুলাই আন্দোলনের সময় কুষ্টিয়ায় কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এ ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইনুকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। ট্রাইব্যুনাল তাকে এ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ২৬ আগস্ট বিকেলে রাজধানীর উত্তরা এলাকা থেকে জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তখন ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার ফারুক হোসেন জানিয়েছিলেন, নিউমার্কেট থানার একটি হত্যা মামলায় ইনুকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল জাসদ। জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বিগত আওয়ামী লীগ সরকারে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সবশেষ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে তিনি জোটের প্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়ার একটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর কাছে হেরে যান।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আওয়ামী লীগ ও দলটির সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা আত্মগোপনে চলে যান। তাদের কেউ কেউ গ্রেফতার হয়েছেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্র-জনতা নিহতের ঘটনায় মামলা করা হচ্ছে। এসব মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও তার সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও দলের নেতাদের আসামি করা হচ্ছে।

এ ধরনের একাধিক মামলায় ইনু ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননকে আসামি করা হয়েছে। গত বছরের ২২ আগস্ট গ্রেফতার হন মেনন।

