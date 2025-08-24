  2. আইন-আদালত

ট্রাইব্যুনালে সাবেক আইজিপি মামুন, সাবেক এমপি ফরহাদ ও জিয়াউল আহসান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
সাবেক আইজিপি আবদুল্লাহ আল মামুনকে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়/ ভিডিও থেকে নেওয়া ছবি

জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে সপ্তম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ আজ (২৪ আগস্ট)।

এদিন সকালে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় আসামি থেকে রাজসাক্ষী হওয়া সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনকে। একই সঙ্গে গুমের মামলায় হাজির করা হয় সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান ও অন্য মামলায় সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে।

রোববার (২৪ আগস্ট) বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ এ সাক্ষ্যগ্রহণ ও অন্যান্য বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে এ মামলায় মোট ১৬ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। গত বুধবার দুই চিকিৎসক, একজন নার্সসহ চারজন সাক্ষ্য দেন। তারা জানান, জুলাই-আগস্টে হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

সাক্ষ্যদানের সময় তারা শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামাল, ওবায়দুল কাদেরসহ পুলিশের বিচারের দাবি জানান।

