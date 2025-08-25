নতুন মামলায় গ্রেফতার সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাংগীর আলম

নতুন মামলায় গ্রেফতার সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাংগীর আলম
প্রহসনের নির্বাচন করার অভিযোগে করা মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাংগীর আলমকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জি.এম ফারহান ইশতিয়াক।
এদিন আসামিকে কারাগার থেকে আদালতের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। গ্রেফতার দেখানো শেষে আবারও তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গত বছরের ১ অক্টোবর রাজধানীর গুলশান থেকে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল। এরপর থেকে তিনি কারাগারে আটক আছেন। এরই মধ্যে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক একাধিক হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে তাকে।
প্রহসনের নির্বাচনের মামলার এজাহারে অভিযোগ করা হয়েছে, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ এর তিনটি নির্বাচনে গায়েবি মামলা, গণগ্রেফতার, অপহরণ, গুম খুন ও নির্যাতন চালিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা হয়। সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সংবিধান লঙ্ঘন, সরকারি কর্মচারী হয়েও অবৈধভাবে ভোটে হস্তক্ষেপ, ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোটের কাজ সম্পন্ন করা ও জনগণের ভোট না পেলেও সংসদ সদস্য হিসেবে মিথ্যাভাবে বিজয়ী ঘোষণা করে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ করেন নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য আসামিরা।
এ ঘটনার সাক্ষী সব ভোটকেন্দ্র এলাকার ভোটাররা এবং ভোটারদের মধ্যে যারা ভোট প্রদান করতে বঞ্চিত হয়েছেন তারাসহ ভোট কেন্দ্রে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনেক সদস্যরা। এছাড়া ভোট কেন্দ্রে অনেক সৎ প্রিজাইডিং অফিসার, পুলিশ অফিসারসহ স্থানীয় লোকজনসহ আরো অন্যান্যরা ঘটনার সাক্ষী হবে।
এছাড়া ব্যালট পেপারে যে সিল ও স্বাক্ষর রয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেই প্রকৃতভাবে তারা ভোট দিয়েছে কি না সে বিষয়ে উল্লিখিত ঘটনার সঠিক রহস্য তদন্তে সত্য উদঘাটিত হবে।
এমআইএন/এমআরএম/এমএস