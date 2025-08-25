কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৩৭ জনের চাকরি স্থায়ীকরণের আদেশ বহাল

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৩৭ জনের চাকরি স্থায়ীকরণের আদেশ বহাল
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন স্টাফ বাস সার্ভিস কর্মসূচি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৩৭ জন কর্মচারীর চাকরি রাজস্বখাতে স্থায়ীকরণের বিষয়ে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।
সোমবার (২৫ আগস্ট) বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন।
আদালতে এদিন রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল খন্দকার বাহার রুমি। রিটের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। তার সঙ্গে ছিলেন অ্যাডভোকেট মো. মনিরুল ইসলাম মিয়া।
অ্যাডভোকেট মো. মনিরুল ইসলাম মিয়া জানান, ২০১৬ সালে ১৩৭ জন কর্মচারী হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন। একই বছরের ১৫ জুন প্রকাশিত হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়, এলজিইডির প্রকল্পভুক্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের ধারা অনুসরণ করে স্টাফ বাস সার্ভিস কর্মসূচি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদেরও স্থায়ীকরণ করতে হবে। এ বিষয়ে আদালত ১৭ বিএলসি (এড) ৯১-এ বর্ণিত ১১ দফা গাইডলাইনের আলোকে দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।
পরে ১৫ তম বোর্ড সভায় পদগুলো বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়ন না হওয়ায় কর্মচারীরা আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন। কিন্তু কোন প্রতিকার পাননি ভুক্তভোগীরা। পরবর্তীতে সরকার আপিল আবেদন দায়ের করলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আপিল খারিজ করে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন।
এ বিষয়ে আইনজীবী মো. মনিরুল ইসলাম মিয়া বলেন, আপিল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলো এবং এর ফলে দীর্ঘদিন অস্থায়ী ও অনিয়মিতভাবে চাকরির অনিশ্চয়তায় থাকা কর্মচারীদের জন্য স্থায়ী হওয়ার পথ সুগম হলো। এখন সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া আর কোনো বাধা নেই।
