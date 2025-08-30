  2. আইন-আদালত

ভাটারা থেকে বিদেশি অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৪ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫

সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব-২ এর সদস্যরা

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে বিদেশি অস্ত্র ও গুলিসহ ছয়জন অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে র‍্যাব-২।

র‍্যাবের দাবি, এই চক্রটি দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতো। এরপর সেসব অস্ত্র ভাড়া দেওয়া, জমি দখল, খুন ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার হতো।

শনিবার (৩০আগস্ট) রাজধানীর কারওয়ান বাজার র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব জানান র‌্যাব-২ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মো. খালিদুল হক হাওলাদার।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. রকিবুল হাসান ফ্রান্স (৩৫), মো. রিয়াজুল ইসলাম (৩৫), মো. কামরুজ্জামান ওরফে নাইম (২৭), মো. আলম (৩৩), মো. আল-আমিন (৩০) ও মো. নয়ন (৩২)।



মো. খালিদুল হক হাওলাদার বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাব-২ জানতে পারে যে, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার নিউইয়র্ক ম্যাজিক টাওয়ারের একটি ফ্ল্যাটে কিছু মাদক ব্যবসায়ী ও অস্ত্রধারী অবস্থান করছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়। পরবর্তীতে র‍্যাবের একটি দল সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ওই ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে আসামিদের গ্রেফতার করে।

তিনি বলেন, গ্রেফতারের সময় আসামিদের কক্ষ থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল, দুটি বিদেশি রিভলভার এবং ১০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা জানায়, তারা পরস্পর যোগসাজশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ৩০০ ফিট এলাকাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে তারা অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করে জমি দখল, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ডাকাতি ও মাদক ব্যবসার মতো অপরাধ করত।

র‍্যাব-২ এর অধিনায়ক জানান, চক্রটি সীমান্ত থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে তা ভাড়া দিত এবং নিজেরাই বিভিন্ন অপরাধের কন্ট্রাক্ট নিত। এই অস্ত্র ব্যবহার করে তারা খুনসহ নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত করত।

আসামিরা বের হয়ে আবারও অপরাধে জড়ায় কেন, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটি আদালতের বিষয়। অপরাধী যতবার অপরাধ করবে, র‍্যাব ততবারই তাদের আইনের আওতায় আনবে এবং আদালতে সোপর্দ করবে।

