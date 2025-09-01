নিজ মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

নিজ মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড
ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল থানা এলাকায় নিজের মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে করা মামলায় আসামি মো. রুবেলের আমৃত্যু কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন ট্রাইব্যুনাল।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এর বিচারক মুন্সি মো. মশিয়ার রহমান এ রায় দেন।
রায়ে দণ্ডের পাশাপাশি এক লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন আদালত। রায় ঘোষণার সময় আসামিকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর তাকে সাজা পরোয়ানা দিয়ে আবারও কারাগারে পাঠানো হয়।
রায়ে আরও উল্লেখ করা হয়, আসামির স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্তকে দেওয়ার জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেওয়া হলো।
সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মো. এরশাদ আলম জর্জ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ড হওয়ায় রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট। আশা করছি, এই রায় সমাজে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০১৮ সালের ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল থানা এলাকায় ভাড়া বাসায় ভিকটিম ও তার পিতা মো. রুবেল ঘুমাচ্ছিলেন। এ সময় রাত সাড়ে ৩টার দিকে আসামি রুবেল ভিকটিমকে ঘুম থেকে তুলে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন। ঘটনার প্রায় ২ বছর আগে থেকেই বিভিন্ন সময় আসামি রুবেল ভিকটিমকে বিভিন্ন সময় ধর্ষণ করেন। আসামি ধর্ষণের ফলে ভিকটিম গর্ভবতী হয়ে যান। একই বছরের ২১ অক্টোবর ভিকটিমের নানি বাদী হয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করেন।
২০১৯ সালে ৩১ জানুয়ারি মামলাটি তদন্ত শেষে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার উপ-পরিদর্শক এস এম মেহেদী হাসান আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলার বিচারকালে ৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন ট্রাইব্যুনাল।
এমআইএন/এমআরএম/এমএস