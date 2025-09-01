  2. আইন-আদালত

শিশির মনির

ডাকসু নির্বাচন স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিল আজ অথবা কাল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৪ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অ্যাডভোকেট শিশির মনির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে আজ অথবা কাল আপিল করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের আদেশের পর সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শিশির মনির।

তিনি বলেন, উচ্চ আদালতের যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আজ অথবা কাল আমরা আপিল করবো।

আপিল আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন এ আইনজীবী।

