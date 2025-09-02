আপিল বিভাগে অবকাশকালীন দুই বিচারপতি মনোনয়ন

আপিল বিভাগে অবকাশকালীন দুই বিচারপতি মনোনয়ন
আগামী ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের অবকাশে আপিল বিভাগে অবকাশকালীন চেম্বার জজ মনোনীত করেছেন প্রধান বিচারপতি।
আগামী ৭-২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিচারপতি মো. রেজাউল হককে এবং ২১ সেপ্টেম্বর হতে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত বিচারপতি ফারাহ মাহবুবকে অবকাশকালীন জজ হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়।
বিচারপতি মো. রেজাউল হক ৮, ৯, ১০, ১৫, ১৬, ১৭ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় আপিল বিভাগের ১ নম্বর চেম্বার কোর্টে এবং বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ২১, ২৩, ২৫, ২৮, ২৯ সেপ্টেম্বর ও ৫, ৭, ৯, ১২, ১৪ অক্টোবর বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আপিল বিভাগের ২ নম্বর চেম্বার কোর্টে মামলা সংক্রান্ত জরুরি বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য শুনানি গ্রহণ করবেন।
আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার মুহা. হাসানুজ্জামান স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
