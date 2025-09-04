চট্টগ্রামে মাদক কারবারির যাবজ্জীবন
চট্টগ্রামে ২৮ হাজার ১২০টি ইয়াবা উদ্ধারের এক মামলায় আনোয়ার হোসেন (৩৩) নামের এক মাদক কারবারিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম মহানগর চতুর্থ অতিরিক্ত দায়রা জজ সিরাজাম মুনীরার আদালত এই রায় দেন।
একই রায়ে ১ লাখ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দণ্ডপ্রাপ্ত আনোয়ার চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানাধীন বড়হাতিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কুমিরাঘোনা তাজীর বাপের পাড়ার কামালের বাড়ির মৃত মো. ইসলামের ছেলে।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী ওমর ফুয়াদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, কর্ণফুলী থানার ২০২১ সালের একটি মাদক মামলায় সাতজন সাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রমাণে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আনোয়ার হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ১ লাখ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। মামলার বিচার চলাকালে আসামি জামিনে গিয়ে পলাতক রয়েছে। রায় ঘোষণার সময় তিনি হাজির ছিলেন। এসময় সাজা পরোয়ানা মূলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।
মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ২৮ নভেম্বর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-৭ এর একটি টিম কর্ণফুলী থানাধীন ক্রসিং এলাকায় অভিযান চালিয়ে আনোয়ার হোসেনকে আটক করে। এসময় তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের তেলের ট্যাংক থেকে ২৮ হাজার ১২০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় র্যাব-৭ এর তৎকালীন পুলিশ পরিদর্শক মো. নুরে আলম সিদ্দিকী বাদী হয়ে কর্ণফুলী থানায় মাদক মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০২২ সালের ৩০ জানুয়ারি আনোয়ার হোসেনকে একমাত্র আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দেন তদন্ত কর্মকর্তা কর্ণফুলী থানার এসআই মোশারফ হোসেন। ২০২২ সালের ২৭ জুন আদালত অভিযোগ গঠন করেন।
