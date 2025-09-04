ডাকসু নির্বাচন আপিল বিভাগের ইন্টারফেয়ারে, রিট শুনবেন না হাইকোর্ট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা ও ব্যালট নম্বর পুনর্বহালের নির্দেশনা চেয়ে মো. জুলিয়াস সিজার তালুকদারের রিটটি শুনতে অপরাগতা প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট। সর্বোচ্চ আদালত বলেছেন, ডাকসু নির্বাচন নিয়ে আপিল বিভাগ ইন্টারফেয়ার আছে। আমরা ডাকসু নির্বাচন নিয়ে কোনো রিট শুনবো না।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়ের করা রিটটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করার পর বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি আকরাম হোসেন চৌধুরী ও বিচারপতি ফয়েজ আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এমন মন্তব্য করেন।
পরে রিটটি কজলিস্ট (কার্যতালিকা) থেকে বাদ দিয়েছেন আদালত। আদালতে আজ রিটের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী সরদার আবুল হোসেন। সঙ্গে ছিলেন ভাস্কর রায় চৌধুরী। অন্যদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির উপস্থিত ছিলেন।
রিটটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হলে আদালত বলেন, আপনারা ভুল বুঝিয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে রিটটি মেনশন করেছেন। এটা ডাকসু নির্বাচনের জানলে নিতাম না। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ইন্টারফেয়ার আপিল বিভাগ। তাই আমরা ডাকসু নির্বাচন নিয়ে কোনো রিট শুনবো না।
তখন রিটকারীর আইনজীবী সরদার আবুল হোসেনের উদ্দেশ্যে আদালত বলেন, ডাকসু নির্বাচন নিয়ে আগে রিট এসেছিল। আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি। ঢাবির ভিসি আমার আত্মীয়। এছাড়া ডাকসু নির্বাচন নিয়ে আপিল বিভাগ ইন্টারফেয়ার করেছে। তাই ডাকসু নির্বাচন নিয়ে কোনো রিট শুনবো না।
আদালত বলেন, আপনারা ভুল বুঝিয়ে রিটটি মেনশন করেছেন। আমরা যদি জানতাম এটা ডাকসু নির্বাচন নিয়ে, তাহলে এটা নিতাম না। পরে আদালত রিট আবেদনটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেন।
