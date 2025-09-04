হাসনাত-সারজিসের নাম ভাঙিয়ে আত্মসাৎ ৫০ লাখ, প্রতারক ফারুক রিমান্ডে

হাসনাত-সারজিসের নাম ভাঙিয়ে আত্মসাৎ ৫০ লাখ, প্রতারক ফারুক রিমান্ডে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ ও সারজিস আলমের নাম ব্যবহার করে প্রতারণার অভিযোগে মোহাম্মদ হোসেন ফারুক নামে এক প্রতারককে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রজেক্টের ১০০ কোটি টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে নাট্য প্রযোজক মীর ফখরুদ্দিন ওরফে ছোটনের কাছ থেকে ৫০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াদুর রহমানের আদালত এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার উপ-পরিদর্শক মো. হারুনুর রশিদ আসামিকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে, আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল করে জামিনের আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তিন দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন।
এর আগে গত ১ সেপ্টেম্বর ভুক্তভোগী মীর ফখরুদ্দিন ওরফে ছোটন গুলশান থানায় এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলার অভিযোগে তিনি জানান, ফারুক তাকে জানিয়েছিলেন যে, এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মূখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ ও উত্তরাঞ্চলের মূখ্য সংগঠক সারজিস আলমের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি তাদের সঙ্গে তোলা কয়েকটি ছবিও দেখিয়েছিলেন। এরপর ১০০ কোটি টাকার একটি সরকারি প্রজেক্ট ও ডকুমেন্টারি কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এর বিনিময়ে হাসনাত ও সারজিসকে ২ কোটি টাকা দিতে হবে বলে জানান এবং অগ্রিম হিসেবে ৫০ লাখ টাকা দাবি করেন।
ছোটন গত বছরের ১৯ নভেম্বর ফারুককে ৫০ লাখ টাকা দেন। এরপর থেকে ফারুক আর তার ফোন ধরেননি। চলতি বছরের ১৩ আগস্ট তিনি টাকা ফেরত চাইলে ফারুক তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেন। ছোটন বিষয়টি হাসনাতকে জানালে তিনি গত ২৫ আগস্ট শাহবাগ থানায় এ বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
