সাংবাদিকদের ওপর হামলা: আত্মসমর্পণের পর তিন আসামির জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‎রাজধানীর কমলাপুর এলাকায় দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় তিন আসামির জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত।

‎আসামিরা হলেন- আলী হোসেন (৪৫), মামুন আহমেদ (৪২) ও শাহীন আহমেদ (৩৪)।

বৃহস্পতিবার (৪ আগস্ট) এ আদেশ দেন ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামানের আদালত। এদিন আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন আসামিরা। সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্রে বিষয়টি জানা গেছে।

‎মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ৩০ আগস্ট রাত আনুমানিক ৮ টার দিকে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় মামলার বাদী ডিবিসি নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার রেদওয়ানুল হক ও কালবেলার সাংবাদিক আব্দুজ্জাহের ভূঁইয়া আনাস মতিঝিল থানার দক্ষিণ কমলাপুরের উটের খামার সংলগ্ন পাঁকা রাস্তার পাশে ফুটপাতের ওপর বসে ছিলেন।

‎এসময় আসামিরাসহ আরও ৮/১০ জন এসে উত্তেজিত ভাষায় তাদের ওই স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দেন এবং মব সৃষ্টির চেষ্টা করেন। সাংবাদিক পরিচয় দেওয়ার পরও আসামিরা তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। একপর্যায়ে তাদের ওপর আক্রমণ শুরু করে এবং কিল ঘুষি ও লাথি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে নীলাফোলা জখম করেন। আসামিরা হত্যার উদ্দেশ্যে শক্ত বস্তু দিয়ে মাথায় গুরুতরভাবে আঘাত করতে থাকে, যার ফলে ভুক্তভোগী দুই সাংবাদিকের মাথায় নীলাফোলা জখম হয়।

পরে ভুক্তভোগীরা মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। আসামিদের সঙ্গে ভুক্তভোগীদের কোনো পূর্বশত্রুতা ছিল না। যেহেতু তারা সাংবাদিক, তাই হয়তো তাদের প্রকাশিত কোনো প্রতিবেদনে সংক্ষুব্ধ কারো ইন্ধনে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘটনাটি ঘটিয়ে থাকতে পারে। এ ঘটনায় ডিবিসি নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার রেদওয়ানুল হক বাদী হয়ে মতিঝিল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

