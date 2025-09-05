বিচারকের সামনে সাংবাদিককে মারধর, জড়িতদের বিচার দাবি এলআরএফের

বিচারকের সামনে সাংবাদিককে মারধর, জড়িতদের বিচার দাবি এলআরএফের
সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে এজলাসে বিচারকের সামনে সাংবাদিক আসিফ মোহাম্মদ সিয়ামকে মারধর করে গুরুতর আহত করায় জড়িতদের বিচারের দাবি করেছে ল রিপোর্টার্স ফোরাম (এলআরএফ)।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক তৌহিদুর রহমানের সই করা বিবৃতিতে ল’ রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি হাসান জাবেদ ও সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মিশন হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এই ধরনের ঘটনা দেশের স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর চরম আঘাত।
এটি মুক্ত গণমাধ্যম ও সংবাদ সংগ্রহের সাংবিধানিক অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায় ঢাকার নিম্ন আদালতে কর্মরত পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠনটি।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, একই সঙ্গে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আদালত প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আদালতে সংবাদকর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় আমরা আরও কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবো।
