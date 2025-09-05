হাইকোর্ট
আউটসোর্সিং নীতিমালায় মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪৫ দিন কেন ‘অবৈধ’ নয়
আউটসোর্সিং নীতিমালায় নারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪৫ দিন দেওয়ার বিধান কেন অবৈধ নয়, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।
ওই নীতিমালায় প্রদত্ত মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ বেশ কয়েকটি ধারা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিটের শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রুল জারি করেন।
এর আগে জনস্বার্থে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনিরুজ্জামান লিংকন। আদালতে ওইদিনসুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনিরুজ্জামান লিংকন নিজে রিটের পক্ষে শুনানি করেন।
আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালার ৫ (খ) (২), ৫ (ঙ) (৪) এবং ১১ (২) ধারা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা চানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট।
আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে অর্থ সচিবসহ সংশ্লিষ্ট চারজনকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
এর আগে সংশ্লিষ্ট শাখায় আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ার সেবাগ্রহণ নীতিমালার কয়েকটি ধারা চ্যালেঞ্জ করে এ রিট করা হয়। রিটে আউটসোর্সিংয়ে নিয়োজিত নারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪৫ দিন দেওয়ার বিধান চ্যালেঞ্জ করা হয়।
এছাড়াও কোম্পানির মাধ্যমে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় শ্রমিক নিয়োগের বিধানসহ বর্তমানে যারা আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত আছেন, তাদের নীতিমালায় প্রদত্ত আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের নির্দেশনা চাওয়া হয়। ওই রিটের শুনানি নিয়ে এ আদেশ দেন হাইকোর্ট।
