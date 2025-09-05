রাজসাক্ষী মামুনকে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী
শেখ হাসিনা ও কামাল হত্যার সঙ্গে জড়িত নন, আপনি খুনি
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল কোনো অপরাধ করেননি বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন। তিনি রাজসাক্ষী ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ‘আপনি খুনি, অপরাধী।’
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এ চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে জেরার পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের আমির হোসেন বলেন, রাজসাক্ষী হিসেবে ২ সেপ্টেম্বর সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের জবানবন্দির দিন ধার্য ছিল। এরই মধ্যে আমি তাকে জেরা করেছি। জেরার একপর্যায়ে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। তবে ক্ষমা চাইলেই সবকিছুর ক্ষমা হয় না বলে আমি তাকে জানিয়েছি। কেননা হত্যা মামলার আবার ক্ষমা কি। অনেক কিছুর ক্ষমা হয়। কিন্তু হত্যা মামলার কোনো ক্ষমা হয় না।
তিনি বলেন, সাবেক আইজিপি মামুন যদি হত্যা করেই থাকেন কিংবা স্বীকার করেন; তাহলে তারও বিচার হওয়া উচিত। বর্তমানে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করছেন চৌধুরী মামুন। কিন্তু আমি জেরার মাধ্যমে আনার চেষ্টা করছি তিনি নির্দোষ না। এছাড়া তিনি যাদের (শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল) অপরাধী ভাবছেন; আমি মনে করি তারা কোনো অপরাধ করেননি।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনজীবী আরও বলেন, আমার মক্কেল তথা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল কোনো অপরাধ কিংবা কোনো হত্যার সঙ্গে জড়িত নন। এছাড়া তারা হত্যার কোনো নির্দেশনাও দেননি।
এদিকে এদিন ট্রাইব্যুনালে রাজসাক্ষী চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পুলিশ প্রশাসনের নানা অনিয়ম তুলে ধরেছেন। মামুন জানান, পুলিশের সর্বোচ্চ পদে থাকলেও তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসায় অনুষ্ঠিত রাত্রিকালীন বৈঠকের ব্যাপারে তাকে জানানো হতো না। এ বিষয়ে তাকে সোর্সের কাছে জানতে হতো।
বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের বিচারিক প্যানেলে রাজসাক্ষী হিসেবে জেরায় মামুন এসব তথ্য দেন।
এফএইচ/বিএ/এমএস