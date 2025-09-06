  2. আইন-আদালত

আওয়ামী লীগের মিছিল: গ্রেফতার ৭ জন রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪০ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আওয়ামী লীগের মিছিল: গ্রেফতার ৭ জন রিমান্ডে

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে গ্রেফতার সাতজনের চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। এছাড়াও অপর এক আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার (৬ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলাম রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

রিমান্ডে যাওয়া আসামিরা হলেন- জিয়াউর রহমান, রুবেল হোসাইন, আব্দুর রহমান, ফায়িম তালুকদার, মো. ফিরোজ আহমেদ, মেহেদী হাসান হৃদয় ও ওমর ফারুক। এছাড়াও কারাগারে যাওয়া অপর আসামি হলেন রিদোয়ান রাফি।

এদিন আসামিদের আদালতে উপস্থিত করে সাতদিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা পুলিশের উপপরিদর্শক মো. আবু ঈসা। রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী রেজাউল হক।

এর আগে শুক্রবার রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ৯ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (৫ আগস্ট) জুমার নামাজের পর তেজগাঁওয়ের রহিম মেটাল মসজিদের সামনে ঝটিকা মিছিল বের করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এসময় তারা রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী স্লোগান দিয়ে সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দেয়। এ ঘটনায় রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে পুলিশ।

এমআইএন/জেএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।