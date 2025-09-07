সুপ্রিম কোর্টের অবকাশকালীন অফিসের নতুন সময়সূচি

সুপ্রিম কোর্টের অবকাশকালীন অফিসের নতুন সময়সূচি
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অবকাশকালীন সময়ে অফিসের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের সই করা এ সংক্রান্ত এক স্মারকে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের বার্ষিক অবকাশ ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত। এ সময়ে হাইকোর্ট বিভাগে সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটি ব্যতীত রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) থেকে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯ থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অফিসের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।
অবকাশকালীন সময়ে জরুরি মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্ট বিভাগে সুনির্দিষ্ট বিচারিক এখতিয়ার দিয়ে বেঞ্চ এবং আপিল বিভাগে চেম্বার কোর্ট নির্ধারণ করে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। এসবের বিস্তারিত সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে রয়েছে।
এফএইচ/এনএইচআর/এমএস